В Украину из Европы экстрадировали скандального экс-нардепа

В Украину из Германии экстрадировали бывшего народного депутата и экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Крючков прибыл. Его, согласно действующему законодательству, доставили в НАБУ", - сказал он.

По словам Холодницкого, меру пресечения Крючкову будут выбирать завтра или послезавтра в Соломенском суде столицы.

Дмитрия Крючкова задержали в Германии 14 апреля 2018 года, а после выпустили под залог.

В 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 ноября 2018 года бывшего главу совета директоров и совладельца "Мрия Агрохолдинг" Николая Гуту, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах экстрадировали в Украину из Швейцарии.