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Суд принял третье решение в пользу Коломойского: появилась реакция НБУ

воскресенье, 21 апреля 2019, 08:34
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Национальный банк Украины оспорит вердикт Печерского районного суда столицы от 20 апреля по делу о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского о рефинансировании банка "ПриватБанка", до его национализации.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В банке уточнили, что экс-собственник банка Игорь Коломойский "показал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно".

"В сентябре 2017 года он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу Игоря Коломойского не набрало законной силы и, безусловно, будет обжаловано апелляцией", - сообщил глава управления юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По мнению чиновника регулятора, судебное решение "уже третье не в пользу государства за последние три дня", чем серьезно обеспокоены в НБУ.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а, следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также затрудняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами "ПриватБанка", - добавил Григорчук.

Как сообщал "Апостроф", 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка" в декабре 2016 года.

19 апреля тот же Окружной административный суд Киева удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd о процедуре принудительной конвертации акций в капитал "ПриватБанка" при его национализации.

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