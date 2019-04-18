Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал признание незаконности и отмену национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

По словам Коломойского, решение об отмене национализации банка было единственным возможным. Он подчеркнул, что будет ждать дальнейших судовых постановлений и "никуда не торопится".

"Как только вот эти "Филатовы-Порошенки" (Алексей Филатов – заместитель главы АП – ред.) перестают давить на судей, сразу же появляются справедливые решения", – считает он.

Олигарх назвал одним из бенефициаров национализации ПриватБанка действующего президента Украины Петра Порошенко, заявив, что это принесло ему личную выгоду.

На вопрос журналиста о том, свидетельствует ли судовое решение об ослаблении влияния Порошенко на суды, он ответил: "Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину… Порошенко кричал, что Зеленский – моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?"

"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в "Укрборонпроме", – добавил Коломойский.

Он заявил, что к нему обращался глава Администрации президента Борис Ложкин "с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию… Я сказал, что у него осталось немного времени. Посмотрим, готов ли он все признать".

По словам Коломойского, Ложкин является единственным представителем действующей власти, который пытался "с ним помириться".

На вопрос о том, когда он планирует вернуться в Украину, олигарх ответил: "Не знаю, посмотрим. Если Петр Алексеевич принесет свои извинения, может и пораньше, чем он уйдет с должности. А если нет, тогда уже после инаугурации, если будет новый президент".

Он подчеркнул, что нынешние управители ПриватБанка вскоре будут отвечать перед законом. Экс-владелец отметил, что за счет процентов компания получает порядка 15-16 млрд гривен, чего "хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и якобы показать прибыль".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко заявляет, что план одного из олигархов-беглецов в случае победы кандидата Владимира Зеленского - вернуть себе ПриватБанк, и именно в рамках этого плана национализация банка была отменена в судебном порядке.