RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Экономика

Выборы президента 2019

Новости

19 апреля

00:35
Челси - Славия - 4-3: видеообзор
00:28
"Герою парковки" в Киеве "вручили" вонючую награду: фото
00:11
Определились все полуфиналисты Лиги Европы

18 апреля

23:58
Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку
23:55
Лига Европы: "Арсенал" уверенно выиграл в Неаполе и вышел в полуфинал
23:30
В Киеве произошло страшное ЧП с маленьким ребенком: опубликовано фото
23:25
Я хочу сломать систему: что Зеленский сказал в эфире "Право на владу", полное видео
23:03
Страшный пожар в Нотр-Даме: озвучена возможная причина
22:24
Взорвут! Зеленскому посоветовали отказаться от дебатов с Порошенко
22:08
Зеленский в прямом эфире ответил, пожмет ли руку Порошенко
21:58
Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
21:29
"Право на владу" с Зеленским: онлайн трансляция
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась первая реакция Коломойского на решение суда по ПриватБанку

четверг, 18 апреля 2019, 23:58
переглянути новину українською

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал признание незаконности и отмену национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

По словам Коломойского, решение об отмене национализации банка было единственным возможным. Он подчеркнул, что будет ждать дальнейших судовых постановлений и "никуда не торопится".

"Как только вот эти "Филатовы-Порошенки" (Алексей Филатов – заместитель главы АП – ред.) перестают давить на судей, сразу же появляются справедливые решения", – считает он.

Олигарх назвал одним из бенефициаров национализации ПриватБанка действующего президента Украины Петра Порошенко, заявив, что это принесло ему личную выгоду.

На вопрос журналиста о том, свидетельствует ли судовое решение об ослаблении влияния Порошенко на суды, он ответил: "Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину… Порошенко кричал, что Зеленский – моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?"

"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в "Укрборонпроме", – добавил Коломойский.

Он заявил, что к нему обращался глава Администрации президента Борис Ложкин "с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию… Я сказал, что у него осталось немного времени. Посмотрим, готов ли он все признать".

По словам Коломойского, Ложкин является единственным представителем действующей власти, который пытался "с ним помириться".

На вопрос о том, когда он планирует вернуться в Украину, олигарх ответил: "Не знаю, посмотрим. Если Петр Алексеевич принесет свои извинения, может и пораньше, чем он уйдет с должности. А если нет, тогда уже после инаугурации, если будет новый президент".

Он подчеркнул, что нынешние управители ПриватБанка вскоре будут отвечать перед законом. Экс-владелец отметил, что за счет процентов компания получает порядка 15-16 млрд гривен, чего "хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и якобы показать прибыль".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко заявляет, что план одного из олигархов-беглецов в случае победы кандидата Владимира Зеленского - вернуть себе ПриватБанк, и именно в рамках этого плана национализация банка была отменена в судебном порядке.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Отмена национализации "ПриватБанка": какую цену заплатят украинцы

Не завидую ни Порошенко, ни Зеленскому: эксперт о ценах на газ в Украине

Зеленский способен повторить феномен Ющенко в Украине – экономист

Егор Киян о ходе социальных реформ в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: