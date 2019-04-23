Против Порошенко выдвинули первый иск после поражения на выборах

В Верховный суд поступило исковое заявление против действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает издание УНН, со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Порошенко, согласно материалам иска, обвиняется в бездействии относительно назначения судьи на должность. Автором заявления стал судья Окружного административного суда Киева. Также судья требует взыскания с главы государства материального ущерба за вынужденный простой при назначении его на должность.

Истец обосновывает свою позицию тем, что президент в феврале-марте 2019 года нарушал Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", не издавая указ о его назначении на пост судьи, и лишая его тем самым права на труд и доплаты за выслугу лет.

Дело было перенаправлено в Кассационный административный суд Верховного суда Украины и принято к разбирательству.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бывшего главы АП Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву, которые работали при президентстве Петра Порошенко.