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​В ГПУ ответили на сенсацию с вызовом на допрос людей Порошенко

понедельник, 22 апреля 2019, 21:09
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Генеральная прокуратура Украины разъяснила ситуацию с вызовом на допрос бывшего главы АП Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву, которые работали при президентстве Петра Порошенко.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня на сайте ГПУ были опубликованы повестки о вызове к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ следующих лиц - А. Филатова, Б. Ложкина, В. Гонтаревой, К. Стеценко и других", - говорится в сообщении.

Сарган напомнила, что 28 марта прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ об объявлении подозрения четырем личностям из окружения Порошенко.

По ее словам, на тот момент сообщение о подозрении В.Гонтаревий, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Именно потому на тот момент эти люди не считались подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК.

"После проведения служебного расследования Генинспекциею ГПУ было установлено, что подозрения были направлены лицам с нарушением законной процедуры. В течение нескольких недель Генпрокурор провел заслушивание по данному делу с участием всей следственно-прокурорской группы. Следственно-прокурорская группа будет действовать исключительно в русле украинского законодательства", - уточнила Сарган.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Генпрокуратура завершила уголовное расследование по делу бизнес-партнера беглого президента Виктора Януковича - харьковского олигарха Сергея Курченко и вручила подозрение ряду лиц.

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