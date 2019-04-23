Скандал вокруг ПриватБанка: судьи сделали резкое заявление об импичменте Порошенко

Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко из-за давления на судебную власть.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Коллегия судей, вынесших решение о незаконности национализации "ПриватБанка" обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Кроме того, заявления подали руководству Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

В частности, судьи просят начать расследование в отношении Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.

В своих заявлениях судьи отметили, что заявление Порошенко, в котором он раскритиковал решение о незаконности национализации банка, является прямой угрозой судебной системе Украины. Судьи также утверждают, что резонансные действия Порошенко, Смолия и Петренко были осуществлены для давления на них.

"Кроме этого, коллегия судей убеждена, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренный ч. 1 статьи 109 УК Украины, поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины", — говорится в сообщении.

В заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят обеспечить защиту от произвольных действий руководства страны, а также предупредить подобные случаи путем обращения в ГБР с заявлением о совершении преступления президентом Порошенко, министром Петренко и главой НБУ Смолием. Кроме того, судьи просят ВРУ инициировать в парламенте процедуру импичмента Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Верховный суд поступило исковое заявление против действующего президента Украины Петра Порошенко.