Захват Россией украинских моряков: международный трибунал назначил дату слушания

Президент Международного трибунала по морскому праву назначил слушание дела Украины против России на 10-11 мая 2019 года.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

"Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 ", - отметила она.

Вскоре процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала.

Как сообщал "Апостроф", в Гааге состоялась встреча между украинской и российской стороной по иску Украины в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и пленных моряков.

Подробно о планах Кремля относительно украинских военнопленных читайте в материале "Апострофа": У Путина есть тайный план украинских моряков - юрист-международник.