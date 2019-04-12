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В России "арестовали" участника украинской президентской гонки

пятница, 12 апреля 2019, 13:30

Следственный комитет РФ обратился в суд с просьбой заочно арестовать бывшего кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, которого в России обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Об этом в комментарии ТАСС заявила пресс-секретарь Бассманного суда Москвы Юнона Царева. По ее словам, "обвиняемый" объявлен в розыск.

В суде рассказали, что Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).

В свою очередь в Следкоме РФ заявили, что слова Гриценко содержат признаки публичного призыва к насильственным и деструктивным действиям. В частности,

В частности, российскому следствию не понравились слова Гриценко на телеканалах "1+1" и "112 Украина". По данным СК РФ, тогда политик призвал "к осуществлению террористической деятельности на территории РФ".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гриценко развеселил сети разговором с Владимиром Зеленским.

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