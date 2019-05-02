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Резонансное ДТП с Зайцевой: стало известно о еще одном открытом деле

четверг, 02 мая 2019, 13:09
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Правоохранители открыли уголовное производство против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса, их подозревают в предоставлении неправдивых результатов автотехнических исследований по делу трагического ДТП в Харькове с участием студентки Елены Зайцевой.

Об этом рассказал адвокат участника ДТП на Сумской Геннадия Дронова Сергей Перепелица для харьковского ресурса АТН.

Он отметил, что в ходе судебного разбирательства в результатах экспертизы о скорости автомобиля LexusЗайцевой перед аварией и границ перекрестка были обнаружены опечатки и фактические ошибки.

"Дело открыто правоохранителями по статье "Заведомо ложное показание", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат разъяснил, могут ли пересмотреть приговор фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой, защитники которой оформили апелляцию на судебный вердикт. По мнению адвоката, на смягчение приговора осужденной крайне мало шансов.

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