Резонансное ДТП с Зайцевой: в МВД сделали важное заявление по автошколе

Работу автошколы, в которой училась обвиняемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева, приостановили.

Об этом сообщают на странице "UA:Харкьов" в Facebook.

Такое решение приняли 11 апреля на заседании аккредитационной комиссии Главного сервисного центра МВД в Киеве. Автошколе дали две недели, чтобы устранить нарушения, однако какие именно пока не разглашают. Также отмечают, что если изменений не будет - учебное заведение закроют.

По данным издания "Обозреватель", начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий заявил, что за то время, когда шло расследование, в этой автошколе вряд ли устранили все проблемы, которые были ранее обнаружены.

"Думаю, в этом заведении, где училась Зайцева, не исправили ситуацию, поэтому деятельность автошколы пока будет приостановлена, но по решению аккредитационной комиссии, а не полиции. Если руководство автошколы не справляется с решением проблем, то заведение лишается аккредитации. Действует такая процедура", – сказал он.

Ранее заместитель начальника Нацполиции Харьковской области Сергей Чиж сообщил: "Мы закончили проверку частного предприятия "Транстур". Обнаруженные множество нарушений: вместо четырех учебных классов - один, нарушения в ведении документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. Также мы действительно обнаружили отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни".

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля суд в Харькове вынес вердикты по делу о смертельном ДТП в Харькове осенью 2017 года. Суд приговорил фигуранта дела Геннадия Дронова к 10 годам тюрьмы, аналогичный вердикт был вынесен в адрес Елены Зайцевой. Уже 1 апреля в суд поступили апелляционные жалобы от обоих обвиняемых.