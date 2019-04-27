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Смертельное ДТП с Зайцевой: адвокат пояснил, смогут ли девушке уменьшить срок

суббота, 27 апреля 2019, 11:58
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Адвокат пояснил, могут ли пересмотреть приговор фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой, которая высказала свои требования.

Об этом сообщает ресурс "Крапка", ссылаясь на слова адвоката компании "Климчук и партнеры" Владимира Воронцова.

"То, что Зайцевой что-то непонятно, фактически ни на что не влияет. В решении суда все расписано достаточно четко. Она превысила скорость и проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора. Эти два грубых нарушения привели к ДТП и тяжелым последствиям", - сказал он.

Также Воронцов отметил, что Зайцевой вряд ли смягчат приговор.

"То, что ей смягчат наказание до пяти лет, маловероятно. У нее есть практически только одно смягчающее обстоятельство: искреннее раскаяние. Оно может смягчить наказание, но не так существенно. Ее адвокаты явно будут говорить, что необходимо признать частичное возмещение ущерба как смягчающее обстоятельство. Без этого испытательный срок применить невозможно", - пояснил адвокат.

Напомним, Зайцева потребовала пересмотреть приговор и смягчить его. Она считает, что ее должны отпустить "условно". Также фигурантка дела утверждает, что "проскочила бы", если бы не второй участник аварии Геннадий Дронов.

Как сообщал "Апостроф", Киевский райсуд Харькова принял решение по делу о смертельном ДТП в Харькове, приговорив обоих фигурантов дела, Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, к 10 годам лишения свободы.

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