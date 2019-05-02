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Трагедия 2 мая в Одессе: выдвинуты обвинения против бывших топ-чиновников МВД

четверг, 02 мая 2019, 21:30
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Из-за гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе четырем экс-чиновникам МВД сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Управление специальных расследований ГПУ в Facebook

В частности, по результатам расследования сообщено о подозрении бывшим: начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области, начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а именно: гибель 48 человек, получения 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинение материального ущерба в сумме 213 961,24 грн.

Кроме того, чиновники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины, то есть заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии, что привело к смерти 42 человек.

Бывшему начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана "Волна".

По данным прокуратуры, в феврале 2016 года в отношении начальника областного управления и в мае 2018 года в отношении трех должностных лиц городского управления УМВД Украины в Одесской области в суд направлены обвинительные акты по вышеуказанным обвинениям.

Судебное разбирательство обвинительных актов продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 мая в Одессе почтили память погибших в ходе боев на улице Греческой и на Куликовом поле в 2014 году.

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