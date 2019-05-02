Как в Одессе почтили память погибших 2 мая: фото с Куликового поля и Греческой улицы

2 мая в Одессе почтили память погибших в ходе боев на улице Греческой в 2014 году.

Об этом сообщает издание "Думская".

Так, в мероприятии принято участие более 200 человек. Одесситы возложили цветы, после чего военные капелланы провели молебен.

"Это акция памяти тех людей, кто ценой своей жизни остановил войну и не допустил в Одессе луганского и донецкого сценариев. На этом месте погибли Андрей Бирюков и Игорь Иванов. Это не были случайные потери - парни осознанно шли на защиту своего государства, и об этом нужно помнить", - заявила руководитель одесского отделения "Правого сектора" Татьяна Сойкина.

Также, по данным "Думской" на мероприятие собрались и на Куликовом поле. Отмечают, что туда прибыли и несколько пророссийских политиков - депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

Усиленные меры безопасности приняты по всей области. Полиция контролирует въезд в регион и город. Всего в обеспечении правопорядка задействовано больше 2 тысяч правоохранителей.

Как отметили в пресс-службе полиции, за событиями 2 мая 2014 в Одессе в суд направлено три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор.

Кроме этого, за период с 2017 года по настоящее время, в указанном уголовном производстве допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, преимущественно участников местного "Антимайдана", построили шашлычную