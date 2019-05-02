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Убийство Гандзюк: важного подозреваемого освободили из СИЗО

четверг, 02 мая 2019, 20:00
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Шевченковский районный суд Киева отпустил одного из фигурантов дела об убийстве помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Одного из подозреваемых в убийстве Кати Гандзюк выпустили из СИЗО. Этим подозреваемым является Игорь Павловский. Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", — сообщил адвокат.

По словам Найема, "дело пытаются похоронить".

"Возможно я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от ГПУ", — добавил он.

Как сообщил в комментарии журналистам спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, заседание суда прошло еще 26 апреля и на нем суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения Павловскому.

Напомним, как ранее сообщил "Апостроф", генеральная прокуратура изменила подозрения вероятным исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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