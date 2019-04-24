Появились данные о "договорняке" по делу об убийстве Гандзюк

Генеральная прокуратура изменила подозрения вероятным исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Это произошло после заключения соглашений о признании виновности.

24 апреля об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко.

"4 апреля 2018 года эти пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о заключении соглашений о признании виновности. Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", – говорит спикер ГПУ.

Подозрения указанным лицам были изменены на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ранее "Апостроф" сообщал, что подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского хотят отпустить под домашний арест.