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Появились данные о "договорняке" по делу об убийстве Гандзюк

среда, 24 апреля 2019, 14:25
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Генеральная прокуратура изменила подозрения вероятным исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Это произошло после заключения соглашений о признании виновности.

24 апреля об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко.

"4 апреля 2018 года эти пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о заключении соглашений о признании виновности. Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", – говорит спикер ГПУ.

Подозрения указанным лицам были изменены на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ранее "Апостроф" сообщал, что подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского хотят отпустить под домашний арест.

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