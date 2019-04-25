RU   UA   EN  

четверг, 25 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

25 апреля

08:23
Украинцев зовут под Раду из-за голосования по закону о языке: видео
08:00
Великий Чистый четверг и именины Сергея: какой праздник 25 апреля
07:55
В Украину завезли опасную вакцину: как не стать жертвой
07:37
Чистый четверг: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине
07:25
Луценко - мусор! В сети поднялась волна гнева из-за нового поворота в деле Гандзюк
07:18
ВСУ устроили разгром боевикам на Донбассе: есть убитые и раненые
06:55
В Киеве водители устроили жесткое ДТП на мосту: фото аварии
06:47
Стало известно о испытаниях нового оружия боевиками на Донбассе
06:30
Гороскоп на 25 апреля: неприятные новости у Овнов и стрессы у Рыб
06:27
Обиженные боевики на Донбассе неожиданно отомстили России: фото
05:39
Появились новые факты хищения денег для армии в Киеве: что известно
04:25
Пьяный дед засунул двухлетнего внука в горящую печь: подробности кошмара
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Луценко - мусор! В сети поднялась волна гнева из-за нового поворота в деле Гандзюк

четверг, 25 апреля 2019, 07:25
переглянути новину українською

Пользователи социальных сетей активно обсуждают действия Генеральной прокуратуры Украины, которая изменила подозрение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигурирующему в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

В сети не понимают, почему чиновника теперь подозревают в заказе избиения, хотя изначально ему сообщили о подозрении в заказе умышленного убийства.

С этим вопросом активисты обратились и к главе ведомства Юрию Луценко, который ответил на поставленный вопрос одним словом - "медэкспертиза".

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук, которые по версии некоторых источников были заказчиками убийства Екатерины Гандзюк, намерены возглавить область после выборов.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: