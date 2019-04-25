Луценко - мусор! В сети поднялась волна гнева из-за нового поворота в деле Гандзюк

Пользователи социальных сетей активно обсуждают действия Генеральной прокуратуры Украины, которая изменила подозрение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигурирующему в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

В сети не понимают, почему чиновника теперь подозревают в заказе избиения, хотя изначально ему сообщили о подозрении в заказе умышленного убийства.

С этим вопросом активисты обратились и к главе ведомства Юрию Луценко, который ответил на поставленный вопрос одним словом - "медэкспертиза".

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук, которые по версии некоторых источников были заказчиками убийства Екатерины Гандзюк, намерены возглавить область после выборов.