​В Черновцах ветеран АТО стал жертвой психолога: подробности скандала

В Черновцах мужчина и женщина требовали от ветерана АТО 650 долларов взятки за содействие в предоставлении ему группы инвалидности.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Свидетель пояснил, что проходил военную службу в зоне АТО в частях Государственной пограничной службы. В дальнейшем был демобилизован и направлен для лечения в Черновицкий военный госпиталь с симптомами шизофрении. Там в 2016 году он познакомился с врачом-психологом, которая сообщила, что может помочь в оформлении группы инвалидности, но не бесплатно, а за примерно 400-600 долларов, "как для него лично".

Позже врач познакомила его со своим бывшим мужем, который, по ее словам, должен был заниматься этим вопросом. Последний вроде бы притворялся влиятельным человеком и сказал, что сначала нужно 200 долларов, посоветовал пройти курс лечения в психиатрической больнице и предоставить выписку из этой больницы, отметив, что об этом он говорил с человеком из Киева, а затем за улаживание надо дать еще 400 долларов. По словам свидетеля, он передал мужчине и женщине 650 долларов, уточнив, что деньги одолжил у своих родственников.

Деньги супруги вроде бы не собирались никому передавать и зная, что на решение о предоставлении инвалидности повлиять не могут, они подстрекали АТОшника к даче взятки председателю комиссии МСЭК.

Мужчина (муж психолога) выразил голове такое предложение, но тот отказался и дал в суде показания против супругов. По его словам, обвиняемый просил сотрудничать с ним, то есть дословно сказал "зарабатывать деньги" и объяснил, что является мужем психолога госпиталя Великой Отечественной войны.

Участника АТО, в конце концов, без взятки было признано инвалидом 3-й группы на один год.

Врач-психолог в суде в содеянном созналась. А ее экс-супруг, который работал в должности офицера Черновицкого пограничного отряда Западного регионального управления пограничной службы Украины, вину не признал и от показаний отказался. В приговоре суда говорится, что супруги развелись.

Так, суд оштрафовал женщину на 8500 грн, а мужчину на 11 900 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали посредника со взяткой, который он якобы нос Генпрокурору Юрию Луценко и Главному военному прокурору Анатолию Матиосу.