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В Киеве поймали посредника с взяткой $500 тысяч "для Луценко и Матиоса"

четверг, 18 апреля 2019, 20:45
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В Киеве правоохранители задержали посредника с взяткой, которую он якобы нес Генпрокурору Юрию Луценко и Главному военному прокурору Анатолию Матиосу.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"500 тысяч долларов. Кому? Вроде Генпрокурору и его заместителю в форме "взятки". Кто взял? Мошенник решил заработать прикрываясь известными именами", - написала она.

По ее словам в 2018 году Главной военной прокуратурой ГПУ был направлен в Дарницкий райсуд Киева обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению двух граждан.

Однако в начале февраля 2019 знакомый обвиняемых сообщил им, что якобы может решить с Генеральным прокурором Луценко и заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором Матиосом вопрос о принятии решения о закрытии уголовного производства. Для этого обоим чиновникам знакомый обвиняемых предложил дать неправомерную выгоду в сумме 500 тысяч долларов США.

"Горе-гастарбайтера задержали непосредственно после передачи всей суммы в полмиллиона долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия", - написала.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Киеве правоохранители задержали на взятке чиновника коммунального предприятия, ответственного за содержание зеленых насаждений.

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