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В Киеве поймали на взятке "зеленого" чиновника: фото

четверг, 11 апреля 2019, 18:18

В четверг, 11 апреля, в Киеве правоохранители задержали на взятке чиновника коммунального предприятия, ответственного за содержание зеленых насаждений.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Задержанный работает заместителем директора коммунального предприятия, его зовут Александр Войтенко, 1987 года рождения.

"Надо срубить пару деревьев? Уничтожить кусты или другие зеленые насаждения в парке? Нет вопросов: делаете все, что вам нужно, а потом просто заносите "благодарность" заместителю директора КП СЗН (содержание зеленых насаждений) Войтенко Александру, 1987 года рождения. Именно за такие действия его и задержали 11 апреля 2019. Взятка составляла 40 000 гривен. Все четко - задержан с поличным сотрудниками Управления защиты экономики в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева. Сейчас задержанному заму готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 2 апреля, в Одессе за взятку задержали консула Молдовы Сергея Шептелича.

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