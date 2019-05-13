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Суд в Киеве объявил решение по делу против Зеленского

понедельник, 13 мая 2019, 15:07
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Суд в Киеве вынес вердикт по делу избранного президента Украины Владимира Зеленского, который в день выборов, 21 апреля, показал журналистам бюллетень, на котором было видно, за кого он проголосовал.

Оболонский районный суд решил, что Зеленский совершил административное правонарушение. В частности, суд считает, что он проводил незаконную агитацию. Судья также отметил, что Зеленский не случайно показал журналистам свой бюллетень.

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн, а также постановил взыскать с него судебный сбор.

Реагируя на решение суда, адвокаты Зеленского заявили, что считают его действия случайностью и отметили, что журналисты в какой-то мере спровоцировали избранного президента, когда просили его показать бюллетень. Вместе с тем они заявили, что обсудят со своим клиентом вопрос относительно подачи апелляции на решение суда.

Отметим, что во время заседания суда адвокаты настаивали на том, что в действиях их подзащитного отсутствует состав админправонарушения.

Как известно, во время голосования во втором туре выборов президента Зеленский вышел к журналистам и позировал со своим бюллетенем перед тем, как бросить его в избирательную урну. При этом на бюллетене было видно, за кого он проголосовал, что запрещено законом.

Напомним, в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещается фото и видеофиксация результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.

В тот же день полиция составила на Зеленского акт об административном правонарушении.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал тогда Зеленский правоохранителям.

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