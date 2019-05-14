КСУ поставил подножку Зеленскому с инаугурацией: что произошло

Судьи Конституционного суда на закрытом заседании во вторник, 14 мая, проголосовали за увольнение главы КСУ Станислава Шевчука, который законодательно просто необходим для инаугурации нового президента.

Об этом сообщает LB.ua.

В частности, за увольнение проголосовали 12 судей. При этом, согласно новому закону о КСУ, судьи должны избрать нового председателя в течение одного месяца.

Стоит отметить, что увольнение Шевчука означает не только его отставку с должности главы КСУ, но и лишение его статуса судьи.

Напомним, глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента. Так, именно в его обязанности входит процесс привода главы государства к присяге. Также он объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Станислава Шевчука отказались пускать в США.