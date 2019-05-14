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КСУ поставил подножку Зеленскому с инаугурацией: что произошло

вторник, 14 мая 2019, 20:22
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Судьи Конституционного суда на закрытом заседании во вторник, 14 мая, проголосовали за увольнение главы КСУ Станислава Шевчука, который законодательно просто необходим для инаугурации нового президента.

Об этом сообщает LB.ua.

В частности, за увольнение проголосовали 12 судей. При этом, согласно новому закону о КСУ, судьи должны избрать нового председателя в течение одного месяца.

Стоит отметить, что увольнение Шевчука означает не только его отставку с должности главы КСУ, но и лишение его статуса судьи.

Напомним, глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента. Так, именно в его обязанности входит процесс привода главы государства к присяге. Также он объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Станислава Шевчука отказались пускать в США.

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