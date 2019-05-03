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Украинского топ-судью отказались пускать в США: названа причина

пятница, 03 мая 2019, 16:55
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Председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука не пустили в США.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции" в Facebook, украинскому топ-судье отказали в визе в США.

По данным источника, Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

"Не уверены, что американцы отменят визы другим судьям КС и депутатам, которые требовали убрать закон о незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

Напомним, что уголовная ответственность за незаконное обогащение при новом президенте Украины Владимире Зеленском может быть восстановлена.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о бизнесе судьи Высшего хозсуда Емельянова.

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