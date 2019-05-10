Резонансное ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой

Фигурантка резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими Елена Зайцева попросила в апелляционном суде изменить приговор на пять лет лишения свободы, но с отбыванием срока условно.

Как сообщила "Сегодня" адвокат потерпевших Лариса Матвеева, условный срок могут допустить лишь при согласии потерпевших.

При этом Матвеева добавила, что Зайцева по гражданским искам просит применить долевой порядок взыскания как 30% с нее, а 70% суммы возложить на Дронова.

"Позиция Зайцевой кардинально поменялась. Ведь она сначала признавала свою вину, сказала, что примет любое наказание и будет считать его справедливым", - отметила адвокат.

При этом семьи погибших и потерпевшие в аварии не верят в искренность Зайцевой и называют ее действия лицемерными.

"В деле не поставлена точка и для потерпевших, это чрезвычайно тяжело и причиняет дополнительные моральные страдания и боль. Для меня абсурдно с ее стороны обжалование, потому как никакого наказания, кроме как максимального справедливого, здесь быть не может", - отметил еще один адвокат пострадавших - Дмитрий Марцонь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что адвокат пояснил, могут ли пересмотреть приговор фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой, которая высказала свои требования.