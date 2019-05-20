Суд принял решение по топ-чиновнику, которого поймали на взятке

В Киеве Печерский суд принял решение взять под стражу и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в решении суда предусмотрена возможность внесения залога, размером 20 млн гривен.

Также под стражу взяли еще несколько должностных лиц Государственной службы занятости. Так, заместитель руководителя управления Госслужбы получил меру пресечения в виде ареста, за него был предусмотрен залог размером в 9,6 млн гривен.

Посредник в коррупционном деле на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая была задержана группа чиновников во главе с председателем госслужбы занятости Валерием Ярошенко по подозрению в получении "откатов" при строительстве социальных объектов. Сам Ярошенко был задержан при получении почти 500 тысяч гривен взятки со стороны предпринимателя.