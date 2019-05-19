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Появились детали скандального решения суда по ПриватБанку

воскресенье, 19 мая 2019, 12:19
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Суд назвал пять аргументов, которыми подтвердил доводы Нацбанка о том, что в "ПриватБанке" действительно были проблемы на более чем 100 млрд грн и банк угрожал финансовой стабильности государства.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Окружном админсуде Киева (ОАСК).

Вывод Нацбанка о нехватке капитала в "ПриватБанке" не был подтвержден другой экспертизой, а сам регулятор торопил национализацию, что суд признал неоправданными действиями.

Кроме того, в суде согласились с двумя важными позициями адвокатов Игоря Коломойского. Так, на экс-акционеров банка действительно было оказано политическое давление. Также суд постановил, что сама национализация по своей сути была конфискацией акций у частного лица.

При этом в НБУ категорически не согласились с доводами ОАСК.

Сейчас стороны процесса готовятся к апелляции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно новое решение суда по делу "ПриватБанка".

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