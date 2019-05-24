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Кернес "бежал" из Украины: первые подробности

пятница, 24 мая 2019, 13:13
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24 мая мэр Харькова Геннадий Кернес не явился на судебное заседание в Полтаве, а его адвокат Александр Гунченко заявил, что он находится в другой стране.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL, ссылаясь на слова пострадавшего Сергея Ряполова.

Так, Кернес не пришел в суд, где должно было быть слушания дела по которому мэра вместе с двумя его охранниками обвиняют в пытках, похищении людей и угрозах убийством. В то же время ситуацию пояснил адвокат главы Харькова, рассказав, что его подзащитный находится на лечении за границей и попросил суд перенести заседание. Но точное местонахождения Кернеса он не озвучил, также неизвестно, когда выехал мэр и когда он вернется.

Ранее адвокат Ряполова Татьяна Зелькина сообщила, что Кернес умышленно затягивает процесс, не являясь на заседания, а суд неоднократно отказывал в приводе обвиняемого.

"Сейчас Геннадий Адольфович затягивает апелляционное рассмотрение. За этот период по разным причинам было сорвано 12 заседаний. Ни на одно из них Кернес не явился. Не являлся в суд по причине болезни, но в то же время в СМИ мы видели его активность и то, как он беспроблемно выполняет обязанности городского головы Харькова. Получается, что можно вообще не являться на судебные заседания и ждать, пока пройдет 10 лет срока давности по последнему составу преступления (пытки). По двум другим пятилетний срок уже истек", - рассказала Зелькина.

Как сообщал "Апостроф", мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов приняли решение баллотироваться на досрочные выборы в парламент в составе единой политической силы.

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