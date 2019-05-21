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Журналисты рассказали про элитные авто и жилье жены Кернеса: фото и видео
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Журналисты рассказали про элитные авто и жилье жены Кернеса: фото и видео

вторник, 21 мая 2019, 15:58
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Стало известно о нешуточном состоянии супруги мэра Харькова Геннадия Кернеса, Оксаны Гайсинской.

Об этом сообщает bihus.info.

Журналисты уточняют, что за время своего мэрства, Кернес ни разу не засветил доходы своей супруги.

Уточняется, что за последние годы Гайсинская владела автопарком автомобилей. Срединих: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Совокупная стоимость на момент покупки около 700 тысяч долларов.

Также с 2015 года Гайсинский владеет квартирой на 150 квадратов рядом с правительственным кварталом Киева, на улице Шелковичной. Рыночная стоимость - примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов - в Харькове. Рыночная стоимость - более 300 тысяч долларов.

Также судя по фото из Instagram, Гайсинская не брезгует отдыхом на Мальдивах, где цена за неделю проживания составляет примерно полмиллиона гривен. Также в 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island. Пляжи этого курорта названы журналом "Times" лучшими в мире. Цена за неделю отдыха достигает полутора миллиона гривен.

Как сообщал "Апостроф", Кернес вызвал в сети бурю скандальным заявлением.

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