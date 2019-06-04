RU  UA  EN

вторник, 4 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 июня

22:15
Зеленский в ЕС высказался о ПриватБанке и идее дефолта
22:05
Кличко сделал неожиданное заявление по выборам и Саакашвили: видео
21:52
Ликвидация УПЦ (КП) в Украине: ПЦУ опубликовала видеофакт
21:27
Подробности по новым подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего мальчика
21:25
Легендарный украинский клуб не сумел обыграть команду из села в битве за выживание: видеообзор
21:10
Безнаказанность убивает: онлайн трансляция протестов из-за убийства Кирилла Тлявова
21:06
По Киеву новая волна минирований: кому досталось в этот раз
20:57
"Карпаты" не смогли выиграть первую битву за выживание
20:53
Политологи высказались о шансах "партии мэров" на выборах в Раду
20:45
Появилось видео самоликвидации боевиков на Донбассе
20:29
Убийство ребенка полицейскими: правозащитники рассказали о последствиях
20:09
Раде предложили наказывать жителей Донбасса за паспорт РФ: в чем суть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Конституционный суд срочно займется роспуском Рады: названа дата заседания

вторник, 04 июня 2019, 19:07
переглянути новину українською

Конституционный Суд Украины рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в неотложном порядке 11 июня.

Об этом стало известно из сообщения для СМИ, опубликованного на официальном сайте суда.

В суде уточнили, что рассмотрение представления 62 народных депутатов Верховной Рады является неотложным согласно статье 75 Конституции "О Конституционном суде Украины".

В сообщении отдельно указано, что представление о соответствии Основному закону указа главы государства рассмотрит Большая палата Конституционного Суда частично в открытом режиме. Заседание запланировано на 10.00.

Подробнее о шансах на проведение досрочных выборов в Верховную Раду и сценариях развития политической ситуации читайте в материале "Апострофа" – "Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля".

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: