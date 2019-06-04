Конституционный суд срочно займется роспуском Рады: названа дата заседания

Конституционный Суд Украины рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в неотложном порядке 11 июня.

Об этом стало известно из сообщения для СМИ, опубликованного на официальном сайте суда.

В суде уточнили, что рассмотрение представления 62 народных депутатов Верховной Рады является неотложным согласно статье 75 Конституции "О Конституционном суде Украины".

В сообщении отдельно указано, что представление о соответствии Основному закону указа главы государства рассмотрит Большая палата Конституционного Суда частично в открытом режиме. Заседание запланировано на 10.00.

Подробнее о шансах на проведение досрочных выборов в Верховную Раду и сценариях развития политической ситуации читайте в материале "Апострофа" – "Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля".