Суд принял решение по полицейскому, который сбил ребенка на "зебре"

Суд арестовал с возможностью внесения залога полицейского, который совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 57 тысяч гривен.

Мужчину также отстранили от должности на 2 месяца.

Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившем тяжелое телесное повреждение.

"В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – говорят в ГБР.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 7 июня, в Конотопе (Сумская область) полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.