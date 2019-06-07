Под Сумами полицейский на авто сбил ребенка: фото

В пятницу, 7 июня, в Конотопе (Сумская область) полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой", - рассказала она.

Ребенка госпитализировали.

"Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан... Продолжаются следственные действия", - добавила Науменко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве лихач нанес серьезные травмы ребенку.

Кроме того, в четверг, 25 апреля, в Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте без признаков жизни.