RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 июня

01:31
Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч
00:33
Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира
00:24
NASA показало видео кометного "дождя" на Луне

7 июня

23:54
Под Сумами полицейский на авто сбил ребенка: фото
23:35
Украина разгромила Сербию в фантастическом матче отбора на Евро-2020: видеообзор
23:08
Исчезновение самолета в небе над Киевом: подробности, данные о пострадавших, фото, видео
22:52
Украина - Сербия: видео голов
22:45
На Донбассе произошел мощный взрыв: первые подробности и фото с места ЧП
22:05
Под Ровно в тройное ДТП попала маршрутка с пассажирами: данные о пострадавших, фото
21:44
Наш список вас удивит: Вакарчук сделал неожиданное заявление
21:23
Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием Tesla: фото и видео с места ЧП
20:59
В России задержали журналиста: в сети появилась мощная реакция, фото
Все новости

Под Сумами полицейский на авто сбил ребенка: фото

пятница, 07 июня 2019, 23:54
переглянути новину українською

В пятницу, 7 июня, в Конотопе (Сумская область) полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой", - рассказала она.

Ребенка госпитализировали.

"Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан... Продолжаются следственные действия", - добавила Науменко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве лихач нанес серьезные травмы ребенку.

Кроме того, в четверг, 25 апреля, в Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте без признаков жизни.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: