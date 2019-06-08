Ребенку удалили селезенку: видео и новые детали ДТП в Конотопе с авто начальника полиции

Появились новые детали ДТП в Конотопе Сумской области, где автомобиль начальника полиции сбил 10-летнего мальчика.

Как сообщил в Facebook бывший мэр города Артем Семенихин, сейчас состояние ребенка стабильное. В ходе операции пострадавшему удалили селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга.

В связи с ДТП начальника Конотопского отдела полиции Сергея Несмашного отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Начальник ГУНП области уже заявил, что будет проведено объективное и беспристрастное расследование этого происшествия.

Также стало известно, что сразу после происшествия водитель полицейской машины вызвал медиков и оказывал необходимую помощь ребенку.

В полиции сообщили, что он был трезв. Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водитель задержан.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве лихач нанес серьезные травмы ребенку.