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Звонок от "террориста": на заседании КСУ по роспуску Рады произошел инцидент

вторник, 11 июня 2019, 12:02
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Во время заседания Конституционного суда Украины относительно законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, в полицию поступил звонок о минировании здания.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Информацию о минировании проверили сотрудники управления государственной охраны. В 11:05 в заседании был объявлен перерыв до 11:45.

Напомним, Зеленский пришел на заседание КСУ, где произнес короткую речь.

"Я уверен, что роспуск Рады соответствует духу и букве закона. Доверие людей к Раде - 4%. Попытка остановить роспуск - это попытка нардепов цепляться за свое место. Законность указа о роспуске докажет мой представитель, а я оставляю суд, чтобы ни у кого не было сомнений, что я давлю на суд", - сказал он, после чего покинул здание КСУ,

Подробнее на данную тему читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.

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