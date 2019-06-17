Зеленский обвинил суд в затягивании решения о будущем Рады

Президент Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд затягивает с решением относительно представления депутатов о несоответствии Конституции его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом глава государства заявил на брифинге во время визита во Францию, передает НВ.

Зеленский уточнил, что не планирует осуществлять давления на суд для ускорения вынесения вердикта в свою пользу.

"Давайте дождемся решения, они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд", - заявил он.

Президент по-прежнему убежден в законности своего указа, как и в том, что он отражает запрос на освежение власти от общества.

"Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение", - пояснил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", 11 июня в Киеве Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела относительно законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов.