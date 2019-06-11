11 июня в Киеве Большая палата Конституционного суда рассмотрит дело относительно законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Заседание началось в 10:00.

Как известно, накануне Зеленский сообщил, что лично будет присутствовать в зале заседания.

"Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - сказал глава государства.

Напомним, что по указу Зеленского внеочередные выборы в Украине назначены на 21 июля.

С предложением главы государства не согласны депутаты от фракции "Народный фронт", которые внесли в КСУ представление о неконституционности указа.

14:48 Нардеп Леонид Емец в Facebook написал, что признание КСУ конституционным указа президента, Порошенко ждут серьезные проблемы:

"Если КС признает, что указ президента Зеленского о досрочных выборах является конституционным и коалиции не было, то президент Порошенко не имел права и оснований вносить на назначение премьер-министра Гройсмана.

Так как представление на назначение может сделать исключительно коалиция депутатских фракций.

"Кандидатуру для назначения на должность премьер-министра Украины вносит президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины".

Поэтому если президент Порошенко сделал такое представление при отсутствии коалиции, и на то будет решение КС, то это уже будет совсем другая история. Уголовного характера".

14:40 Представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что решение суда ожидается до 29 июня. По его словам, оснований для признания указа президента о роспуске Рады неконституционным нет.

12:37 Спикер Рады Андрей Парубий не предоставил по просьбе КСУ список нардепов, которые входили в состав коалиции после выхода из нее "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины".

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее политической партии "Самопомич", политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" и политической партии "Батькивщина" и списки народных депутатов, которые входили в состав депутатских фракций, входящих в состав коалиции после 19 февраля 2016 года", - отметил один из судей КСУ.

11:31 В полицию поступило сообщение о минировании здания КСУ. Специалисты проверят здание на наличие взрывчатки. Присутствующие скептически отнеслись к сообщению, так как в Киеве ложные минирования очень частое явление.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 11:45.

10:32 Очень короткое выступление Зеленского: "Я уверен, что роспуск Рады соответствует духу и букве закона. Доверие людей к Раде - 4%. Попытка остановить роспуск - это попытка нардепов цепляться за свое место. Законность указа о роспуске докажет мой представитель, а я оставляю суд, чтобы ни у кого не было сомнений, что я давлю на суд".

После этого президент покинул здание Конституционного суда.

10:15 Что происходит у здания КСУ:

9:00 - К зданию суда стягивают силовиков. Так, сюда пригнали несколько военных КрАЗов. Силовики расположились у двух разных входов на территорию КСУ. Ситуация остается спокойной.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.