RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 июня

14:39
Игроки сборной Украины трогательно попрощались до осени: опубликовано видео
14:39
В Украине запустили петицию против "Квартала 95"
14:39
Новинский сообщил о готовности поехать в Донецк и Луганск для переговоров о мире
14:26
Эксперт пояснил причину "саботажа" в Раде проектов президента Зеленского
14:24
​Новый виток церковной войны: Филарет сделал резкий выпад против Томоса
14:10
Украина - Италия: прогноз букмекеров на 1/2 финала чемпионата мира
14:05
Участника проекта "Голос" нашли мертвым: родные вокалиста назвали причину смерти
13:59
Экологическая катастрофа на реке Рось: свежие данные от местной жительницы и жуткое видео побережья
13:57
Кто возглавит "Шахтер": названы главные претенденты
13:50
Конституцион­ный суд рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: онлайн трансляция
13:49
В Украину запретили въезд коллеге скандального российского рокера
13:42
Кабмин принял меры, чтобы цены на электроэнергию при новом рынке не росли - Гройсман
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Конституцион­ный суд рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: онлайн трансляция

вторник, 11 июня 2019, 13:50
переглянути новину українською

11 июня в Киеве Большая палата Конституционного суда рассмотрит дело относительно законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Заседание началось в 10:00.

Как известно, накануне Зеленский сообщил, что лично будет присутствовать в зале заседания.

"Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - сказал глава государства.

Напомним, что по указу Зеленского внеочередные выборы в Украине назначены на 21 июля.

С предложением главы государства не согласны депутаты от фракции "Народный фронт", которые внесли в КСУ представление о неконституционности указа.

14:48 Нардеп Леонид Емец в Facebook написал, что признание КСУ конституционным указа президента, Порошенко ждут серьезные проблемы:

"Если КС признает, что указ президента Зеленского о досрочных выборах является конституционным и коалиции не было, то президент Порошенко не имел права и оснований вносить на назначение премьер-министра Гройсмана.

Так как представление на назначение может сделать исключительно коалиция депутатских фракций.

"Кандидатуру для назначения на должность премьер-министра Украины вносит президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины".

Поэтому если президент Порошенко сделал такое представление при отсутствии коалиции, и на то будет решение КС, то это уже будет совсем другая история. Уголовного характера".

14:40 Представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что решение суда ожидается до 29 июня. По его словам, оснований для признания указа президента о роспуске Рады неконституционным нет.

12:37 Спикер Рады Андрей Парубий не предоставил по просьбе КСУ список нардепов, которые входили в состав коалиции после выхода из нее "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины".

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее политической партии "Самопомич", политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" и политической партии "Батькивщина" и списки народных депутатов, которые входили в состав депутатских фракций, входящих в состав коалиции после 19 февраля 2016 года", - отметил один из судей КСУ.

11:31 В полицию поступило сообщение о минировании здания КСУ. Специалисты проверят здание на наличие взрывчатки. Присутствующие скептически отнеслись к сообщению, так как в Киеве ложные минирования очень частое явление.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 11:45.

10:32 Очень короткое выступление Зеленского: "Я уверен, что роспуск Рады соответствует духу и букве закона. Доверие людей к Раде - 4%. Попытка остановить роспуск - это попытка нардепов цепляться за свое место. Законность указа о роспуске докажет мой представитель, а я оставляю суд, чтобы ни у кого не было сомнений, что я давлю на суд".

После этого президент покинул здание Конституционного суда.

10:15 Что происходит у здания КСУ:

9:00 - К зданию суда стягивают силовиков. Так, сюда пригнали несколько военных КрАЗов. Силовики расположились у двух разных входов на территорию КСУ. Ситуация остается спокойной.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: