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​Убийство 11-летней девочки под Одессой: фото и видео из зала суда

пятница, 21 июня 2019, 19:52
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21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве Даши Лукьяненко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"По ходатайству прокуратуры Одесским судом взят под стражу без права на залог подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки в Ивановском районе", - говорится в сообщении.

Так, мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Как сообщает издание "Думская", подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает". Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

В ближайшее время Николая Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Уголовное производство по убийству 11-летней Дарьи Лукьяненко расследует следственное управления ГУНП в Одесской области.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в пгт Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко.

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