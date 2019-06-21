Помогал искать девочку: местные жители рассказали о подозреваемом в убийстве под Одессой

Жители города Ивановка в Одесской области рассказали о Николае Тарасове, который подозревается в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Об этом сообщает издание KP.UA.

В местном сельсовете говорить о деле Дарьи Лукьяненко не хотят - запретили правоохранительные органы. Но признаются: столь зверское убийство стало большим потрясением не только для Ивановки, но и всей области. И жители села за себя не ручаются - дело может закончиться самосудом.

"Сейчас в центре у нас все спокойно, но утром я проезжал мимо дома Тарасова, там полиция все взяла под охрану. Жители готовы Тарасовых разорвать на куски за такое зверство. Я, кстати, знаю их семью. Люди они не особо приметные, но дети у них чуток странные в поведении. Будто с другой планеты", - рассказал житель Ивановки Виктор Марьенко.

Ивановка - поселок городского типа с населением чуть больше 5 тысяч человек. Городок не курортный, но до моря всего 60 километров. Работы, кроме местного рынка под названием "Привоз", толком нет. Молодежь перебралась поближе к Одессе или уехала в Киев.

Виктор Марьенко торгует на рынке, сбоку от него палатка семьи Тарасовых, они торгуют продуктами. А напротив - палатка родителей погибшей Даши Лукьяненко.

"На контейнере с товаром на рынке у Тарасовых кто-то уже написал краской "смерть убийце". Семья их живет рядом с рынком. По камерам видеонаблюдения видно, как уходила Даша, а вслед за ней Николай. Скорее всего, он за ней следил. Дождался удобного момента и затащил к себе во двор. Когда его задержали, люди говорят, что он признался, дескать, Даша ему нравилась. Наши были готовы пойти на самосуд, но их остановила полиция", - отметил житель.

По словам Виктора, Николай Тарасов ранее не судим. А с семьей покойной Даши Лукьяненко хорошо знаком, подрабатывал у них грузчиком. Постоянной работы у него не было. Непонятно, дружили ли между собой семьями Лукьяненко и Тарасовы.

"У Николая еще брат есть старший, он учился в Одессе. Знаю по школе еще, что все время кто-то его обижал, не мог он постоять за себя. Но сейчас помогает своим родителям по бизнесу", - подчеркнул Марьенко.

Также слова Виктора подтвердил еще один местный житель Олег Черняк. Он сказал, что Тарасова люди могли разорвать на куски из-за его жестокого преступления. А одна из дочек Олега училась вместе с Дарьей в одном классе.

"Это правда, что в селе могли устроить расправу над этим парнем. Пацан этот никогда особо ни с кем не общался. Говорят, он даже в первые дни Дашу искать помогал", - рассказал Черняк.

По данным издания "Думская", житель Ивановки Юрий поделился, что как-то раз застал Николая за развратными действиями.

"Видел, как он следил за двумя школьницами. Спросил, зачем он это делает. Коля не ответил и убежал. Мои приятели поговаривают, что видели, как он раздевался на окраине поселка перед девчонками. Поэтому с ним ни я, ни мои друзья особо не общались", - отметил житель поселка.

В то же время Тарасовы все это отрицают, хотя признают, что он, действительно, был замкнутым. Брат подозреваемого Александр показал журналистам комнату Николая. Там они заметили много детских игрушек.

"Он временами, если никого не хотел видеть, вот этим диваном подпирал дверь, чтобы мы не заходили", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.