Суд принял решение по подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве: фото

В понедельник, 24 июня, в Дарницком районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения 30-летнему мужчине, который вечером 22 июня заманил к озеру Вырлица 9-летнего мальчика и жестоко убил его.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

"Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы", - говорится в сообщении.

Напомним, за совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", во время визита полицейских к подозреваемому в убийстве 9-летнего Захара Черевко, он сильно нервничал и вел себя подозрительно.