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Зверское убийство мальчика в Киеве: жуткие подробности и фото подозреваемого

понедельник, 24 июня 2019, 12:49
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Фото: пресс-служба полиции Киева

Во время визита полицейских к подозреваемому в убийстве 9-летнего Захара Черевко, он сильно нервничал и вел себя подозрительно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Когда полицейские пришли на адрес проживания киевлянина, то вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию 102 поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика, - говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что на теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток.

Мужчине, который подозревается в совершении этого тяжкого преступления, инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко оказался его родной брат.

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