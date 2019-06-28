RU  UA  EN

воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

11:11
Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео
10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Не пьет даже воду: появились тревожные сведения об украинском узнике Кремля

пятница, 28 июня 2019, 23:52
переглянути новину українською

Украинский узник Кремля Владимир Балух, который ранее объявил голодовку в российской колонии, не спит уже двое суток и не пьет воды.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, передает "Крым.Реалии".

"Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке. Естественно долго на сухой голодовке он не сможет, потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", – рассказала Ольга Динзе.

Адвокат добавила, что сегодня написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

"Европейский суд напрямую декларирует то, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включительно психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-ти летним стажем для его предварительного осмотра и обследования", – отметила адвокат.

Также известно, что 27 июня епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов Вайтенко сообщил, что Владимир Балух снова объявил голодовку.

Несколькими днями его поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Ранее Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев. После этого его перевели в тюремную больницу.

Как сообщал "Апостроф", так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма продлил срок заключения украинскому пленнику Кремля Владимиру Балуху, "случайно" допустив ошибку в решении.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: