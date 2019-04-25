Оккупанты в Крыму "случайно" ошиблись с тюремным сроком украинскому активисту Балуху

Так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма продлил срок заключения украинскому пленнику Кремля Владимиру Балуху, "случайно" допустив ошибку в решении.

Об этом сообщает Crimean Human Rights Group в Facebook.

В частности, "прокуроры" просили добавить к сроку заключения время, которое Балух провел под домашним арестом.

Однако "судья" Любовь Дяченко решила по-другому пересчитать время пребывания украинца под стражей. Она вынесла приговор, согласно которому, увеличила срок заключения пленника даже больше, чем просили "прокуроры". Так, она постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО как день за полтора.

При этом, защитники украинца надеются, что судья поймет допущенную грубую ошибку, и в решении будет все-таки учтено время, проведенное Балухом в СИЗО как день за полтора.

Если этого не случится, то защита украинского узника будет обжаловать такое постановление "суда".

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат сделал тревожное заявление про Балуха.