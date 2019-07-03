Суд в Киеве отложил рассмотрение дела по пропагандисту Кремля: что произошло

Подольский райсуд Киева в среду, 3 июля, принял решение отложить рассмотрение дела против российского пропагандиста, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Решение было озвучено во время заседания суда.

Сторона обвинения попросила перенести рассмотрение дела, сославшись на неготовность к рассмотрению. Судья заслушала аргументы прокуроров и согласилась отложить рассмотрение дела до 15 июля.

Вынося решение судья также обратилася к прокуратуре АР Крым с требование обеспечить готовность прокуроров к следующему заседанию.



Как известно, в мае 2018 года СБУ выдвинуло против Вышинского обвинение в государственной измене. Во время обыска у него были обнаружены госнаграды РФ, а также паспорт гражданина России.

17 мая Херсонский горсуд принял решение об аресте Вышинского сроком на два месяца.

В июне 2018 года дело получило новый поворот. Вышинский заявил, что выходит из гражданства Украины и потребовал считать себя гражданином РФ.

В том же месяца СБУ обнаружило в его банковской ячейке более 200 тыс долларов, пистолет "Браунинг 1906" и трудовой договор с МИА "Россия Сегодня".

В январе 2019 года было об’явлено, что досудебное расследование в уголовном производстве против Вышинского завершено.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с Вышинским в киевском СИЗО.