В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана

В среду, 3 июля, Голосеевский районный суд Киева отпустил из-под стражи бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, Ежову, которого считают "шпионом российских спецслужб", суд постановил круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. При этом суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей.

Освобождение Ежова из-под стражи стало возможным, поскольку избрание для подозреваемых в государственной измене меры пресечения в виде ареста признали неконституционным.

В социальных сетях пользователей шокировало такое решение. В частности, о ситуации с Ежовым написала журналист и волонтер Ольга Решетилова.

Как сообщал "Апостроф", экс-сотрудник Кабмина считает, что задержанный замруководителя протокольной службы премьер-министра Станислав Ежов не мог знать слишком много секретов.