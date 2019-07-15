Суд в Киеве решает судьбу топ-пропагандиста Путина: онлайн трансляция из зала суда

В понедельник, 15 июля, в Подольском районном суде Киева проходит заседание по делу руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина", топ-пропагандиста президента РФ Владимира Путина Кирилла Вышинского.

Онлайн трансляция из зала суда доступна в YouTube.

Так, на заседание прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она утверждает, что появилась правовая основа освобождения Вышинского: согласно постановлению Конституционного суда Украины статьи его обвинения не обязывают заключать под стражу.

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Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 15:00 пятницы, 19 июля.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявляла, что Вышинского могут освободить из-под ареста в связи с решением Конституционного суда Украины.

Как сообщал "Апостроф", 5 мая 2018 года в офисе информагентства "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского.

В Службе безопасности Украины заявили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных России. Вышинского задержали по подозрению в госизмене, вскоре суд арестовал его.

Журналист признался, что у него есть два паспорта - украинский и российский, после заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у Путина "правовой защиты". Прокуратура намерена просить для подозреваемого 12 лет тюрьмы.