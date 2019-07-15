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Топ-пропагандиста Путина в Украине могут освободить: в ГПУ назвали причины

понедельник, 15 июля 2019, 11:04
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В понедельник, 15 июля, в Подольском районном суде пройдет заседание по делу руководителя информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского: на этом заседании его могут освободить из под стражи.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, решение об освобождении Вышинского может быть принято благодаря двум факторам.

"Решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госпредателях; привезенному российским журналистом письма мамы и, наверное, маленькой записочки, которую передали в руки президенту", – пишет Сарган.

По мнению пресс-секретаря генпрокурора, Вышинский важен для президента России Владимира Путина, поэтому его можно было бы обменять на украинских пленных моряков, журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который является другом пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, приезжал в Киев, чтобы передать письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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