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Соцсети впечатлило фото школьницы, которая заманила украинца Павла Гриба в Россию

среда, 24 июля 2019, 10:31
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Появилось фото школьницы Татьяны Ершовой, из-за которой украинского политзаключенного Павла Гриба российские спецслужбы похитили на территории Беларуси.

Ее фото опубликовал российский НТВ в Twitter.

Также во вторник, 23 июля, Верховный суд России признал "законным" приговор украинцу Павлу Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

При этом, МИД Украины выразил решительный протест России в связи с решением по делу Павла Гриба и призвал мировое сообщество осудить неправомерный шаг Москвы.

"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости", - заявило министерство.

Напомним, тяжело больного Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Парню инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что отец Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера.

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