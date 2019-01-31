Появилась новая болезнь: отец украинца Гриба рассказал об угрозе жизни сына в российском СИЗО

Отец украинского политзаключенного в России Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает "Настоящее Время".

"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там могут быть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал он.

Игорь Гриб также напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства", - подчеркнул он.

По словам Гриба-старшего, соответственно, это и привело к такому состоянию здоровья, что Павел "просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию".

Как сообщал "Апостроф", ранее уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти.