РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

08:28
Появилась новая болезнь: отец украинца Гриба рассказал об угрозе жизни сына в российском СИЗО
08:09
Журналисты узнали, сколько Россия тратит на охрану главарей Крыма
07:49
Уже "устал": в сети показали фото разрушений у моста в Киеве после ремонта
07:30
Отец Екатерины Гандзюк заявил об угрозах в его адрес
07:18
Появились фото и подробности про убийцу, расстрелявшего семейную пару возле суда в Николаеве
06:31
​Еще трое боевиков на Донбассе стали "грузом 200": опубликованы фото
05:37
Вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ: что изменилось
04:41
Инцидент с 6-летним мальчиком в поезде "Укрзализныци": фото и все подробности жуткой истории
03:25
Путин vs Гитлер: в России суд оштрафовал блогера за видео рэп-баттла
02:31
NASA показало на фото, как умирает галактика
01:27
В сети показали фото фальшивых гривен, которые "гуляют" по Харькову
01:04
"Ювентус" позорно вылетел из Кубка Италии: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась новая болезнь: отец украинца Гриба рассказал об угрозе жизни сына в российском СИЗО

четверг, 31 января 2019, 08:28

Отец украинского политзаключенного в России Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает "Настоящее Время".

"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там могут быть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал он.

Игорь Гриб также напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства", - подчеркнул он.

По словам Гриба-старшего, соответственно, это и привело к такому состоянию здоровья, что Павел "просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию".

Как сообщал "Апостроф", ранее уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля

Просто так мы не можем разместить фото Рады в "Википедии" - соучредитель энциклопедии

Школьные войны: кто виноват в насилии над учителями

Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: