Суд в России вынес приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу

Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону огласил приговор по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Украинца, обвиняемого в России в содействии террористической деятельности, приговорили к 6 годам заключения.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - зачитала вердикт судья.

В свою очередь, как отмечает "Громадське", Гриб объявил о голодовке в качестве протеста против решения суда.

Как известно, суд продолжал рассматривать дело Гриба, несмотря на его плохое самочувствие. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что парень требует немедленной операции на сердце.

Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 во время поездки в Беларусь. Впоследствии он оказался в следственном изоляторе в Краснодаре. В России Гриба обвинили в содействии террористической деятельности

Следствие считает, что украинец якобы причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта Гриб выступил со своим последним словом в суде в Ростове-на-Дону.