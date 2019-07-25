​Задержан экс-глава полиции Одесской области: фото и первые подробности

25 июля правоохранители задержали бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина за хищения в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Нацполиция.

Чиновнику инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщает издание "Думская", задержали также экс-заместителя Головина полковника Константина Гейко. Сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.

Дмитрий Головин с 2012 по 2015 годы - начальник одесского УБНОН. 20 марта 2015 года, когда в одесском ТЦ "Новый Привоз" злоумышленник взял в заложники двух работников аптеки, Головин уговорил его обменять женщин на себя, а затем, став заложником, убедил его сдаться. За этот подвиг полковник Головин получил орден "За мужество" III степени.

С лета 2016 года возглавлял департамент уголовного розыска НПУ. В ноябре 2016 года стал начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области. Генерал полиции третьего ранга.

24 апреля 2019 года Дмитрий Головин был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщал "Апостроф", в октябре прошлого года журналисты заметили начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина отдыхающим на территории элитного таунхауса, апартаменты в котором записаны на его пожилого родственника.