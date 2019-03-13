Укушенный Азаровым и Добкиным: сети смеются над видео, как топ-чиновник Нацполиции тараторит по-украински

В сеть попало видео, на котором начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытается говорить по-украински.

Соответствующая запись была опубликована на Facebook странице активиста Сергея Стерненко.

"Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. И он имеет проблему – в него вселился Азаров", – прокомментировал видео Стерненко.

Как отмечает активист, видео к нему попало от "небезразличных правоохранителей".

"К сожалению, вот этот человек сегодня отвечает за безопасность в стратегически сверхважном регионе. И охраняет закон Головин приблизительно также, как разговаривает по-украински", – заявляет Стерненко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 февраля, в Одессе кроссовер Bentley под управлением жены местного топ-чиновника спровоцировал аварию с трамваем, который следовал по маршруту №28.