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НАБУ проводит обыски в здании суда, который вел резонансные дела "Приватбанка" и УПЦ (МП)

пятница, 26 июля 2019, 13:49
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыски проводятся "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК", отметили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении НАБУ.

Ранее в мае Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. Правительство обжаловало это решение.

22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как сообщал "Апостроф", накануне Окружной админсуд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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